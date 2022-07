VA IN PENSIONE MARIA GABRIELLA DI DOMENICO, UNA VITA DEDICATA ALLA SCUOLA

Alla Dirigente Scolastica Professoressa Maria Gabriella Di Domenico per essere stata una guida responsabile ed autorevole che, con garbo e dedizione, ha rappresentato il nostro Istituto vestendo di preziosi principi il mondo della Scuola”.

E’ il pensiero, grato ed affettuoso, che l’Istituto Comprensivo Roseto 1 ha rivolto alla sua Dirigente giunta alla meritata pensione.

Dal 1984 al 2004, Docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali presso la Scuola Secondaria di 1° grado diPineto;

Preside incaricato nelle seguenti sedi:

- I.C. Cellino Attanasio, nell’A.S. 2004/05;

- I.C. Basciano, negli anni 2005/2007

Dirigente scolastico nelle seguenti sedi:

o Scuola media “ G. Romualdi” di Notaresco, nell’A.S. 2007/08;

o I.C. “Gaetano Cardelli” di Mosciano, dal 2008 al 2014.

Dal 2014 è arrivata a Roseto, presso l’Istituto Comprensivo Roseto 1, guidando i tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) con grande senso di responsabilità e con un unico obiettivo, il raggiungimento del bene comune in una costante condivisione di valori e prospettive, come anche di diritti e di doveri. Ha sempre ricordato, con forza, l’importanza del servizio di ciascuno, all’interno dell’Istituto, e della dignità del ruolo di tutti come garanzia per il futuro della Scuola.Qualcuno, sicuramente, nonha condiviso questa dimensione dinamica ed ambiziosa perché il bene comune implica il ‘saper perdere’ idee e posizioni individuali, lasciando spazio ad una visione universalmente riconosciuta che esula da recinti personali seppur particolarmente curati.

Il suo servizio si è distinto anche per l’estrema disponibilità, anche fuori dal consueto orario d’ufficio, nei confronti di tutti: docenti, personale, famiglie ed Istituzioni in uno spirito di leale collaborazione.

L’autorevolezza, vissuta dai più con stima e fiducia, ha davvero vestito di preziosi principi il mondo della Scuola intessendo, con garbata passione e costante dedizione, una tela di attività e progetti che hanno fatto compiere passi avanti alla nostra realtà scolastica in un momento storico oggettivamente difficile.

La passione per la natura fino alla pubblicazione del volume ‘Un solo cuore per una sola terra’,consegnato a Papa Francesco nell’ottobre 2017, divenuto un Progetto all’avanguardia che ha inserito l’Istituto nei percorsi più rilevanti del Ministero della Transizione ecologica.

Il riconoscimento della legalità nell’amicizia con il ‘Premio Nazionale Paolo Borsellino’ e con la ‘Fondazione Giovanni Falcone’ che hanno dato vita ad una serie di incontri formativi con gli alunni appassionandoli al punto da trasformare queste forti esperienze educative in percorsi attenti e particolareggiati per molti dei ragazzi che hanno affrontato gli esami di Stato.

L’adesione convinta al Piano Nazionale Scuola Digitale realizzata non come semplice dispiegamento di tecnologie ma come costruzione di percorsi di educazione nell’era digitale attraverso la formazione del personale, l’incremento delle dotazioni tecnologiche delle aule e dei laboratori e la dematerializzazione dei servizi.

La lotta la Bullismo e al cyberbullismo con la costituzione di equipe specifiche e preparate alla risoluzione di qualsiasi problematica in stretta collaborazione con le famiglie interessate.

L’amore per l’arte, con la partecipazione a Premi Nazionali che hanno contraddistinto le attività delle Insegnanti di Arte e Immagine e reso onore all’Istituto.

L’attenzione allo Sport che, con la collaborazione di docenti esperti e preparati di Scienze Motorie, ha permesso l’istituzione di un indirizzo sportivo fino al raggiungimento di grandiosi riconoscimenti nell’ambito regionale.

Sono solo alcune realtà visitate dalla Professoressa di Domenico in questi 8 anni di Dirigenza segnati anche dalla gestione di una pandemia inaspettata, con tutte le problematiche ad essa correlate che hanno investito, forse quasi travolto il mondo della Scuola, ma l’istituzione di una Didattica a distanza efficace non si è fatta attendere favorendo la prosecuzione del cammino intrapreso.

La stessa Amministrazione Comunale le ha riconosciuto il servizio educativo svolto consegnandole, durante una bellissima festa di pensionamento tenutasi lo scorso 30 giugno, la Rosa d’Argento – simbolo della Città di Roseto degli Abruzzi - ringraziandola ‘per aver lavorato con professionalità e passione per regolare le complesse problematiche che investono il settore dell’istruzione ed il territorio, nella prospettiva di creare una CITTA’ EDUCANTE” .