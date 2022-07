AUTO PRENDE FUOCO ALL'IMPROVVISO SULLO "STRADONE", DAVANTI AL TRANS BAR

Ha preso fuoco all'improvviso, davanti al Trans Bar, una Fiat 600 gialla. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigiliu del Fuoco, l'utilitaria ha cominciato a rallentare e subito si è notata la presenza di un fumo che usciva dal vano motore. Il proprietraio ha deciso di accostare e ha lasciato l'auto, che subito dopo è andata in fiamme. L'incendio è stato domato.