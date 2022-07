SODDISFAZIONE IN CASA CISL PER LE ELEZIONI RSU ALLA PCM DI CASTELLALTO

Fim e Felsa esprimono grande soddisfazione per l’esito delle elezioni Rsu svoltesi presso la Pcm di Castellalto.

Marco Boccanera evidenzia l’importanza del risultato ottenuto che ha visto l’elezione per la prima volta di un lavoratore somministrato e la riconferma delle due storiche figure di Rsu Gino Mossini e Michele Appratti a cui si affiancherà la new entry trentenne Franco d’Andrea.Grazie ad un lavoro certosino fatto insieme alla Felsa in questi anni, un rappresentante dei somministrati finalmente avrà la possibilità, in una delle più grandi aziende della provincia di Teramo, di sedersi fianco a fianco alla RSU dei lavoratori a tempo indeterminato.

Con l’elezione odierna di Matteo Putzu, si completa un percorso portato avanti con la Fim che ci ha visti impegnati in un’ azione costante di rappresentanza dei somministrati finalizzata a far conoscere la bilateralità di settore e le tutele previste dal CCNL .

Siamo sempre più convinti che solo continuando a coinvolgere la base e con una buona sinergia tra le categorie si potranno ottenere maggiori è più puntuali tutele, rafforzando la

buona flessibilità, affinché nessuno sia lasciato indietro.

Marco Boccanera

Fim Cisl Teramo

Fabio Benintendi

Felsa Cisl Abruzzo Molise