ORIZZONTI RURALI... EMOZIONI SPECIALI PER DUE GIORNI TRA I MONTI E I BOSCHI DI CORTINO

Lo splendido territorio montano del Comune di Cortino apre la stagione estiva all’ospitalità del turismo esperienziale, grazie all’operatività di una Rete Territoriale Locale promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con “FederTrek Escursionismo e Ambiente”, con l’obiettivo di condividere un percorso di rivalutazione culturale e rigenerazione sociale, in grado di incentivare l’attrattività dei magnifici borghi rurali d’epoca sparsi sulla Laga teramana. La chiave per stimolare questi nuovi orizzonti rurali nell’Alta Valle del Tordino è costituita dalle occasioni culturali di incontro e dall’apertura dei borghi all’accoglienza, favorite dalla crescente domanda di turismo montano e dalla necessità di stimolare un riequilibrio del rapporto di connessione tra le aree urbane della costa adriatica e le zone interne.

L’ambizioso programma prevede il recupero e la fruizione delle rete degli antichi sentieri, l’ospitalità di Stage di studio per Accompagnatori Escursionistici, fino all’idea di maggiore suggestione rappresentata da “Gli Spazi Ritrovati dell’Alto Tordino”, un Calendario di iniziative itineranti di carattere culturale, attraverso il quale si intende ridare voce a tutte le deliziose frazioni comunali riattivando antichi e abituali luoghi di incon- tro, per rappresentazioni a “libero tema” incentrate sul diverso modo di vivere nei territori montani, che vedranno protagoniste le stesse Comunità residenti.

Si apre nella giornata di sabato 9 luglio con la presentazione del Nuovo Sito Web dei Monti della Laga e la prima rappresentazione itinerante “Fonte della Palomba: le origini e la storia” in località Fonte Palumbo, per proseguire poi domenica 10 luglio con la proposta di due interessanti itinerari escursionistici guidati (gratuiti, con sola prenotazione online) all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso- Laga, che includono la visita dei borghi rurali di Altovia, Macchiatornella e Padula in un approccio partecipativo con il territorio, con un gran finale dedicato all’intrattenimento legato alle tradizioni locali. L’intera Rassegna Culturale è stata questa mattina nella Sala Assemblee del Consorzio B.I.M. di Teramo, alla presenza degli amministratori comunali, del Presidente Nazionale FederTrek Alessandro Piazzi, del Coordinatore del Progetto Roberto Gulandri e dei Rappresentanti della Rete Territoriale, Annarita Di Domenico e Marco Matteucci.