STASERA A ROSETO ARRIVA IL "CRONONAUTA" ENOMOTO TAKESHI... NON MANCATE

Il giapponese Enomoto Takeshi è il protagonista della presentazione che il Lido Celommi di Roseto degli Abruzzi ospiterà questa sera alle 18.30. In occasione della terza edizione rassegna Roseto incontra il Giappone, infatti, lo scrittore Fabrizio Ghilardi dialogherà con il giornalista Antonio D’Amore sul libro Le avventure romane di Enomoto Takeshi, che… non è un libro sul Giappone. E’ la storia di un viaggiatore , Enomoto Takeshi «…che giunge in Italia e apprezza la semplicità della cultura tradizionale, ma soprattutto resta affascinato da un Paese che politicamente è alle prese con una modernizzazione che in alcune sue parti, dopo 150 anni dall’Unità, ancora non si è conclusa - spiega l’autore - il tema delle Fede cattolica fa da robusto filo invisibile, percepito, ma mai invasivo, su ispirazione della letteratura ottocentesca di ambiente apologetico cattolico che scandalizzò Antonio Gramsci, il quale lo definì “brescianismo” sulla scorta della letteratura del padre gesuita Antonio Bresciani, romanziere attento alla religione e all’apologia del cattolicesimo. E poi c’è lo Strapaese, fenomeno tutto di primo Novecento, maggiormente sviluppatosi dopo il primo conflitto mondiale in cui l’amore per la tradizione contadina e per i piccoli borghi contrasta l’espansione del modello capitalista cittadino».

Enomoto Takeshi, così, già crononauta, viaggia – altra particolarità, volando – di paese in paese e racconta in un nuovo Grand Tour fatto di salti spazio temporali tuto quello che scopre sui luoghi che visita. Il tutto supportato da numerose amministrazioni comunali che hanno il piacere di collaborare con Enomoto Takeshi e con il suo peregrinare.

Da una sua invenzione bizzarra nasce L’Acernatore, un blog che risponde a movimento culturale di ricerca nel campo della prima fantascienza e della letteratura estravagante, e con esso nascono i Quaderni de L’Acernatore che raccontano gli innumerevoli détour possibili e immaginabili sulle stravaganti storie del giapponese.

Venite stasera al Lido Celommi