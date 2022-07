CAMBIO AL VERTICE DEI VIGILI DEL FUOCO, IL NUOVO COMANDANTE E' DAVIDE MARTELLA

In questi giorni è avvenuto il cambio al vertice dei vigili del fuoco della provincia di Teramo. Il ruolo di Comandante provinciale è stato assunto dall’ingegner Davide Martella che succede all’ingegner Massimo Barboni. Precedentemente l'ingegner Martella svolgeva le funzioni di Comandante di Chieti.

Il nuovo Comandante è di origini aquilane ed è entrato a fa parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1990. Ha prestato servizio come funzionario nei Comandi di Gorizia, Roma, Rieti, L’Aquila e presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per il Lazio. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Ufficio per il soccorso pubblico, la colonna mobile regionale, il servizio AIB e per la prevenzione e la sicurezza tecnica della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco dell’Umbria. Tra i vari incarichi ha svolto anche le funzioni di Vicecomandante di Gorizia, di Rieti e de L’Aquila durante il periodo dell'emergenza per il sisma del 2009.

Nell'assumere il nuovo incarico il Comandante Martella ha rivolto un saluto al personale in cui ha espresso l'attenzione che intende rivolgere ai servizi istituzionali da rendere alla collettività e alla cura dei rapporti con le istituzioni locali, con l'obiettivo di assicurare un servizio sempre migliore alla cittadinanza.