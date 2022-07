FIAMMETTA ZUNICA SPOSA IL SUO VINCENZO E PAPA' DANIELE INVENTA UN'EMOZIONANTE "CENA DI MATRIMONIO GOURMET"

Se un matrimonio gourmet si doveva inventare, non poteva che essere per la figlia di un uomo che ha fatto della ricerca del sapore, della costruzione dell’emozione gastronomica, dell’attenta sperimentazione dei prodotti del territorio, fino a renderli unici e universali, la sua stessa ragione di vita. Quell’uomo è Daniele Zunica e quello che salutiamo come “gourmet” è il matrimonio della sua splendida Fiammetta, che ieri si è legata a Vincenzo Ricci, nella fatata cornice di Villa Corallo. E non è un caso, la scelta della location, perché segna un ulteriore dettaglio di questo momento indimenticabile per i due sposi.

Le famiglie Zunica e Di Serafino, i proprietari della Villa, sono legate da oltre cent’anni di sincera amicizia, un rapporto divenuto ormai familiare, storico e tradizionale, che oggi si declina nel sorriso di Daniele e di Mascia e Rosita, due manager dal tocco raffinato, alle quali ha fatto da ideale spalla la direzione artistica di Gino Natoni.

Così, sul filo dell’emozione, pensando al bene dei due ragazzi che adesso sono una nuova famiglia, di fatto questo matrimonio è stato un riuscitissimo esperimento: la perfetta fusione tra una location splendida e una cucina contemporanea che non dimentica territorio e passato.

Avvolti dal cromatico abbraccio dei quadri di un amico di famiglia, come Mark Kostabi, Fiammetta e Vicenzo si sono detti “Sì” coccolati dall’affettuosa vicinanza dei loro testimoni: la giornalista sky Giorgia Cenni e il campione italiano di padel Lorenzo Di Giovanni e poi hanno offerto ai loro ospiti non solo una “cena di matrimonio”, ma una vera e propria esperienza emozionale.

E basta leggere il menù, per averne contezza.

Buffet di benvenuto

a cura di Villa Corallo, con i prestigiosi prodotti provenienti dagli allevamenti e dall’azienda biologica di proprietà

Finger food Zunica 1880

Ostriche di Belon

Tagliatella di seppia capperi e maggiorana

Rocher di spigola Tartare di salmone e cetriolo





CENA GOURMET

a cura dell’executive chef di Zunica 1880, Frederik Lasso e della sua brigata: Alessio Mazur, Pierpaolo Rosati e Alessio Ciampani

Carpaccio di tonno con olive e pomodoro

Totani, patate e Tartufo dei Monti Gemelli

Gnocchi con Scampi dell'Adriatico

Riso Riserva San Massimo acido, vongole e sogliole

Involtino di Orata, zucchine, spinaci e caviale del Mar Caspio



TORTA NUZIALE

Preparata dal forno San Giò

BUFFET DI FRUTTA

a cura dell'executive Chef di Villa Corallo Piero Mozzoni (brigata Emmanuel Minosse e Alessio Panico)

CONFETTATA

Confetti “PAPA dal 1972”

SHOW COOKING

del Maestro Pasticciere Filippo Di Clemente della Pasticceria Gran Nobless

Una cena come questa, non poteva non essere accompagnata da vini dalla particolarissima etichetta, infatti la scelta è caduta su:

Champagne Maison Penet Vermentino “Baci sulla bocca” prodotto dalla casa vinicola di Sting

Cerasuolo d’Abruzzo Casanova “Barone Cornacchia”

Moscato “La Spinetta” - Bricco Quaglia

a Fiammetta e Vincenzo l'augurio che la loro vita possa essere sempre... di un'eccellenza gourmet