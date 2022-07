MINACCIA LA COMPAGNA CON IL MACHETE, IL GIUDICE LO ALLONTANA DA CASA

Minaccia verbalmente la compagna e poi l' affronta con un machete. La donna si è chiusa in casa e l'uomo, impugnando l'arma, l'ha minacciata dall'esterno dell'abitazione urlando e brandendo il machete. E' accaduto a Tortoreto. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito rimesso un rapporto al pm di turno che per l'uomo ha immediatamente disposto il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare successivamente convalidato dal giudice. L'uomo è accusato di minaccia aggravata e non potrà avvicinare la donna nè i luoghi da lei frequentati: in caso contrario rischia l'arresto