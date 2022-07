CELEBRATI I CENT’ANNI DELLA BISNONNA MARIA



Ieri il sindaco Gianguido D'Alberto ha portato il saluto e gli auguri della città a Maria Di Giammichele, che ha festeggiato il traguardo dei 100 anni circondata dall'affetto dei familiari e degli amici più cari. Per l'occasione il sindaco le ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione.

Maria, nata a Notaresco il 9 luglio 1922 dall'amore dei genitori Fedele e Maria Domenica, è cresciuta attorniata da cinque fratelli: Antonio, Gennaro, Concetta, Iolanda, Italia.

Da ragazza ha lavorato in un lanificio, che raggiungeva a piedi per poi, al ritorno, andare a lavorare in campagna, e poi, successivamente, all'ospedale psichiatrico, dove ha prestato servizio fino alla pensione.

Nel 1950, dopo il matrimonio con il marito Pasquale Fulgenzi, si è trasferita a Monticelli e ha avuto quattro figlie: Antonietta, Paola, Franca, Gabriella. Nonna di 8 nipoti e 10 pronipoti Maria ama passare il tempo giocando a carte e, come raccontano i familiari, il segreto "della sua longevità è l'immancabile vinello fresco durante il pasto".