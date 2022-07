NIPOTE 15ENNE UCCIDE IL NONNO A COLPI DI SEDIA

È morto nella notte l'uomo di 78 anni che ieri pomeriggio è stato aggredito dal nipote, un 15enne con problemi psichiatrici: il giovane avrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire il nonno, pare dopo una lite con la nonna. L'uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara: il fatto è avvenuto in una casa di Bucchianico (Chieti) dove il ragazzo vive con i nonni materni. L'uomo aveva riportato diversi traumi al volto e varie fratture.

Il nipote, che subito dopo l'aggressione si era chiuso nella sua stanza, dalla quale è uscito dopo l'intervento dei carabinieri, è stato condotto da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Chieti, dove ha trascorso la notte in stato di arresto per tentato omicidio. L’accusa adesso è di omicidio.