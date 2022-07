SI SCHIANTA CONTRO UN MURO E MUORE MENTRE VA AL LAVORO

Ha perso il controllo della sua auto e per cause ancora in corso di accertamento, Alberto Piscella cameriere saltuario di 65 si è schiantato con la sua Fiat Bravo contro un muretto. L’incidente è avvenuto in via del Teatro Romano ad Atri. Con tutta probabilità Piscella si stava recando al lavoro. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, ma non c’è stato niente da fare. Il 65enne è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’Ospedale San Liberatore di Atri.