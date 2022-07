SISMA / RIAPERTA, DOPO SEI ANNI, LA STORICA CHIESA DI FORCELLA

Dopo sei lunghissimi anni di attesa i residenti della frazione di Forcella hanno finalmente potuto rimettere piede nella Chiesa della Misericordia. La Chiesa della bellissima frazione di Teramo è stata riaperta, infatti, con una cerimonia toccante presieduta dal vescovo, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Tra i presenti, il presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo e l'assessore Maurizio Verna con la fascia tricolore, accanto al presidente del CSI, Angelo De Marcellis. Una funzione religiosa molto emozionante, caduta in un giorno importante per il parroco don Eugenio Merrino che ha festeggiato il primo anno da sacerdote. Grande felicità per i fedeli che hanno gremito la chiesa, finalmente tornata al territorio e alla comunità. "Recuperiamo un bene di tutti e di ciascuno" ha commentato, emozionato, don Eugenio tra gli applausi dei fedeli prima dei festeggiamenti in piazzetta.