I LETTORI CI SCRIVONO / “CARA POLIZIA MUNICIPALE, CHE CATEGORIA È IL PERMESSO “GRAND’ITALIA”?

Buongiorno certastampa,

Volevo porre un quesito, attraverso voi, al Comando della Polizia Locale e all’assessore Verna. Questa macchina in foto, un suv da vip, è parcheggiato per molte ore, tutti i giorni, in zone centralissime, con un cartello di permesso molto particolare, c’è scritto “Grand’Italia”. Ora, io ho visto l’elenco delle categorie dei permessi del Comune, e “Grand’Italia” non l’ho trovata. È nuova? È particolare? È riservata? Oppure basta scrivere il nome di un bar e non si prende la multa? Mi aiutate a capire?

Grazie