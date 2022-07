AD AZZINANO, L'EDIZIONE 2022 DELL'ARENA WOOD FESTIVAL

Si annuncia come l'evento sportivo-culturale dell'estate teramana, l'Arena Wood Festival. Un torneo di basket 3x3 con 100 giocatori suddivisi in 24 squadre, che unisce la passione per la pallacanestro dei 'campetti' alla musica e alla solidarietà ma soprattutto all'immagine di paesi e borghi riqualificati dell'Abruzzo Teramano.

L'appuntamento è per il week-end del 22-24 luglio, nello scenario suggestivo della frazione di Azzinano di Tossicia, il ‘borgo dipinto’, il ‘paese dei murales’.

Gli organizzatori della Red Arena (Marco Almonti, Vincenzo Di Giuseppe, Marco Cimini e Gianmarco Recinelli), grazie anche alla completa disponibilità dell'amministrazione comunale di Tossicia, hanno allestito anche un ricco programma extrasportivo.

Ogni sera è previsto un concerto che accompagna la degustazione di cibo da strada, con la presenza di un ‘truck food’ di specialità culinarie. E poi mercatino dell'artigianato oltre ad una raccolta di indumenti sportivi usati da devolvere in beneficenza a fine torneo.

Il programma prevede per venerdì 22 luglio San Joen, IMuri e gli Axound oltre a un Dj Set; sabato 23 luglio Dj Gruff, Cuba Cabbal & LessOne; domenica 24 luglio, a conclusione del torneo, Tre Allegri Ragazzi Morti e CorVeleno.

Chi volesse può anche approfittare della collaborazione con il Cai locale per passeggiate ed escursioni sui sentieri del Gran Sasso, visite guidate ai murales ma anche per seguire lezioni di yoga e basket impartite da una rete di volontari.