LA VOCE DEL MISTER / IL VALORE DEGLI OSSERVATORI

Un gruppo di buoni osservatori rappresenta un capitale immenso per una società. Con l'occhio vigile dell'osservatore si riscoprono talenti per il calcio. Un giovane bravo rappresenta per il club un guadagno doppio : tecnico e finanziario. Nella ricerca di talenti calcistici gli osservatori, autentici 007 del mondo calcistico, ricoprono un ruolo vitale per la carriera dei calciatori non ancora famosi che possono fare le fortune delle società. Votati a un notevole impegno questi osservatori consultano archivi e visite in centinaia di campi periferici dove giocano giocatori sconosciuti al grande calcio. Nella scelta bisogna sopperire parecchi aspetti, l'esperienza dell'osservatore è molto importante anche se non esiste sicurezza matematica che il calciatore visionato diventi un campione. Il periodo adolescenziale è delicatissimo per il rendimento fisico e psichico, piccoli problemi irrisolti possono bloccare naturali processi di miglioramento..Ecco che l'intuito del bravo osservatore è fondamentale. Deve essere anche un buon psicologo nel suo lavoro occorre saper valutare bene la mente e le doti caratteriali dei giovani. Segnalati i giocatori che l'osservatore ritiene valido alle società lo si mette a confronto con coetanei già rodati nei ranchi giovanili del club. Non bisogna farsi prendere dall'emozione sicuramente i più meritevoli vanno avanti. Un buon osservatore non potendo battere tutti i campi d'Italia riceve l'aiuto delle segnalazioni di persone di cui si fida. Poi dopo le dovute informazioni l'osservatore va a verificare di persona le qualità dei giocatori segnalati. Le doti di un buon osservatore : deve essere un conoscitore di calcio, deve averlo praticato da atleta il calcio, studiato e applicato come esperienze da tecnico. In più occorre tenersi aggiornato al calcio moderno senza rimanere ancorati a schemi del passato. Deve essere preparato nei vari moduli. Quante società in passato nella tempistica si è lasciato sfuggire un bravo calciatore. Il ruolo dell'osservatore consiste nel fornire alla società i migliori elementi in circolazione. Si prova tanta gioia nel aver segnalato uno sconosciuto calciatore alla società e trovarli in una squadra di serie A. o addirittura in maglia azzurra, il tutto è pari ad un trionfo agonistico che solo un buon conoscitore di calcio può ottenere.

ANTONIO VALBRUNI