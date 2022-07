CON RICCARDO CUCCHI E LA PARTITA DEL SECOLO SI APRONO GLI INCONTRI D’AUTORE AD ATRI

Sarà l’inconfondibile voce del radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, Riccardo Cucchi ad aprire la II Edizione della Rassegna Letteraria Nazionale “Incontri d’Autore” in programma dal 12 Luglio al 2 Agosto in piazza Duomo ad Atri. Il noto giornalista parlerà del calcio a 360 gradi e di un libro, di cui è l’autore, dal titolo “ La partita del secolo storia e protagonisti di Italia Germania 4-3” .La prima di una lunga serie di incontri con noti giornalisti e scrittori del panorama nazionale ed esperti di marketing e comunicazione, che proseguirà il 13 Luglio con Oscar Farinetti e Oscar di Montigny con la presentazione del libro “ 6x2- Sei brevi lezioni da due maestri di Marketing”. Il 14la scrittriceCaterina Falconi presenterà il libro “ Dimmelo Adesso” storie di bullismo e speranza, mentre il 16 Giovanni Tizian, giornalista del quotidiano “Domani” dialogherà con Antonio d’Amore sul libro “Il silenzio Italia 1992-2022” mentre il 17 sarà la volta di Ferruccio De Bortoli, due volte direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore che affronterà i temi di attualità con Marino Spada direttore della Rassegna. L’evento ha il patrocinio, tra gli altri, anche dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzo e alcuni incontri sono riconosciuti come formazione professionale iscrivendosi sulla piattaforma. Tutto il programma della rassegna è disponibile sul sito incontridautore.it e sulla pagina facebookincontridautore