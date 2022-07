TERAMO CALCIO / OGGI ASSEMBLEA DEI SOCI: CHIERCHIA SI È DIMESSO MA RESTA FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO AD, CHE AVVERRÀ DOPO LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

L’assemblea dei soci del Teramo Calcio si è tenuta regolarmente oggi: l’amministratore unico Chierchia ha rimesso il mandato, ma resta in carica fino al provvedimento del Giudice e, quindi, alla prima assemblea successiva al provvedimento, si nominerà un nuovo amministratore.

In merito alle quote, invece, la dott.ssa Capuano ha riferito che il Giudice si potrebbe esprimere tra la giornata di domani o dopodomani