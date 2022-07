GIULIANOVA / SABATO "LA STRADA PER LA VITA", CON ANPAS, POLIZIA E FRATELLI BIKERS

La sicurezza scende in strada, letteralmente. E lo fa sabato prossimo, 16 luglio, a Giulianova grazie all'iniziativa di sensibilizzazione promossa da Fratelli Bikers Sasa'87 e dall'Anpas Abruzzo, in collaborazione con Pescara Moto Club e l'autoscuola San Flaviano di Giulianova. Appuntamento con "La strada per la vita" a partire dalle 17.30, nella bellissima location della Piazza del Mare. Sarà "una giornata dedicata alla sicurezza senza incidenti mortali per strada", recita il volantino. Perchè, specie in estate, aumentano vertiginosamente i sinistri e purtroppo non accennano a diminuire quelli mortali. La Polizia Stradale, come sempre, prenderà parte all'evento e sarà presente con lamborghini e moto.

Sensibilizzare significa "far provare" cosa significa guidare, ad esempio, dopo aver alzato troppo il gomito o aver assunto sostanze stupefacenti: per questo motivo, saranno posizionati i cosiddetti tappeti emozionali simulatori dello stato di ebbrezza e droga. Non solo. Verranno proiettati dei video su particolari sinistri stradali.