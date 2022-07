TERAMO PIANGE GINO TRABUCCO, MAESTRO AMATISSIMO

Teramo piange il maestro Luigi (Gino) Trabucco di anni 84, morto a Silvi per un malore, ma per lunga parte della vita residente a Teramo.

Lascia i figli Marino e Igea e la moglie Angela.

Insegnante a Teramo, San Nicolò, Villa Vomano per molte generazioni di studenti delle scuole primarie per i quali ha prodotto anche alcune pubblicazioni didattiche, è stato un punto di riferimento per alunni e colleghi.

Molto conosciuto a Teramo e grande appassionato del Teramo Calcio, si erà trasferito negli ultimi anni a Silvi, dove risiedeva con la figlia.

I funerali si terranno mercoledi 13 luglio, alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santo Stefano di Silvi.