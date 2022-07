PUNTO DA UN CALABRONE, MUORE CONSIGLIERE COMUNALE DI BISENTI

Bisenti a lutto per l'improvvisa scomparsa, a soli 62 anni, del consigliere comunale Domenico Degnitti. A non lasciargli scampo, la puntura di un insetto subita mentre l'uomo si trovava in campagna, nella sua casa di contrada Collemarmo di Bisenti. Degnitti, conosciutissimo esponente politico e già funzionario del Dipartimento regionale per l'agricoltura, sarebbe stato punto da un calabrone, poi lo shock anafilattico. Inutili i soccorsi tentati dai famigliari. Degnitti lascia la moglie Rosa, i figli Antonella e Roberto. Sconvolta la giunta guidata dal sindaco Renzo Saputelli e tutta la comunità di Bisenti. I funerali saranno celebrati domani mercoledì 13 luglio, alle 17, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Bisenti.