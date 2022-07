PRATI DI TIVO, IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIMERA' IL 13 SETTEMBRE, STAGIONE ESTIVA SENZA SVOLTA

Il Consiglio di Stato, questa mattina si è riunito per discutere sul ricorso presentato dal gestore Marco Finori in merito agli impianti di risalita dei Prati di Tivo e di Pratoselva. I giudici hanno fissato la discussione nel merito al prossimo 13 settembre. Come noto, Tar Abruzzo, nella sentenza emessa qualche settimana fa e appellata dai legali di Finori, si era dichiarato incompetente.

I giudici si sono riservati sulla concessione della sospensiva il che vuol dire che la stagione estiva è oramai andata a farsi friggere.