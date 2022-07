CANESTRO FASCIATO A COLLEPARCO...IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE SPIEGA PERCHE' LO HA FATTO... AD ANDREA PALANDRANI...

La mia lettera vuole dare risposta all' amico Andrea Palandrani ventiduenne di Teramo. Ti scrivo come presidente del comitato di quartiere di Colleparco, mi chiamo Piero Di Silvestre e come comitato di quartiere abbiamo in gestione da ben 5 anni il centro sportivo (compreso il campo di basket), dunque rispondo solo per la problematica illustrata dall amico Andrea per il famoso canestro fasciato dal sottoscritto. Parlare di aree di aggregazione e di socializazione sono temi a noi ben noti che perseguiamo con grande difficolta', in questi ultimi tre anni con il covid tutto si e' sgretolato in un attimo,la socializazione che si era creata e' quasi del tutto svanita , ma pian piano stiamo ricostruendo un tessuto sociale fatto di persone che amano lo sport e la vita all 'aria aperta. Siamo giunti ad intervenire sul canestro perche' dopo vari tentativi di far capire a diverse persone come ci si comporta civilmente in un ambiente immerso nel verde e fruibile da tutta la comunita'siamo giunti a fasciare il canestro perche' l area del campo in questione era diventata ogni giorno una pattumiera, dopo aver messo secchi di immondizia per la plastica, ritrovavamo ogni volta un infinita' di plastica e cicche di sigarette sparsi per tutto il campo di Basket.

Non e' mio compito educare i giovani al rispetto del lavoro di persone deputate alla pulizia del centro sportivo, il rispetto delle regole e' regola fondamentale in tutti gli sport. Le regole sono fondamentali in una societa' civile e nella socializzazione e aggregazione.

Caro Andrea ti invito a venirci a trovare, ti aspetto e insieme toglieremo la "fasciatura" del canestro inquisito, e ti invitero' di seguito a venirci a ritrovare per vedere lo stato del campo tra qualche settimana. Sono certo che queste due settimane sono servite a tanti a rendersi conto di avere un centro sportivo pulito, ordinato e sicuro per tutti e' cosa fondamentale per una comunita' ....e se parliamo di atto molto grave...e' molto piu grave rendere un campo una pattumiera e parlare di agregazione e socializzazione....questo e' fantozziano, non ti pare?

Piero Di Silvestre