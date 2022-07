LAGA ESCLUSA DAL FESTIVAL DELLA TRANSUMANZA, INTANTO A PADULA TORNA LA RASSEGNA DELL'ALTA VALLE DEL TORDINO

Mentre, inspiegabilmente, dal festival regionale TRA-Transumanza vengono esclusi gli storici tratturi regi della montagna della Laga nel teramano, c'è chi prosegue nell'opera di valorizzazione dei territori dell'alta valle del Tordino. Sabato prossimo, 16 luglio, torna il terzo appuntamento della rassegna itinerante "GLI SPAZI RITROVATI DELL'ALTO TORDINO" promossa dall'Amministrazione Comunale di Cortino, in collaborazione con FederTrek e la Rete Territoriale locale. La rassegna fa tappa nello splendido borgo di Padula, in corrispondenza del suggestivo scenario paesaggistico-architettonico offerto dal verdeggiante piazzale della Chiesa di S. Maria Assunta, anche nota come Santuario della Madonna dei Monti della Laga. La rappresentazione dal titolo "Tra sacro e profano" è un occasione per la Comunità residente di aprire il borgo all'ospitalità rurale, attraverso dei racconti incentrati sul diverso modo di vivere nei territori montani. Ingresso gratuito, appuntamento a partire dalle ore 17. Un'iniziativa che rientra nel fitto calendario (CLICCA ) promosso dalla comunità di Cortino: si tratta di eventi in cui le memorie del passato vengono condivise e comunicate. Obiettivo: far uscire questo meraviglioso angolo di provincia teramana, ricco di storia e tradizioni, dall'oblio cui lo hanno condannato, per anni, politiche miopi delle Istituzioni sovracomunali