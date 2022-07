MUORE A 22 ANNI INSIEME ALLA MIGLIORE AMICA. ADDIO GIORGIA...

Giorgia la conoscevano tutti a Ville di Fano, frazione di Montereale nell’Alta Valle dell’Aterno. Perchè era qui che Giorgia Arzuini, splendida ragazza di appena 22 anni, tornava con il papà Berardino e la sua famiglia che era originaria della piccola frazione abruzzese. Ma Giorgia non tornerà più in Abruzzo. E' morta, insieme alla sua inseparabile amica Beatrice Funariu, in un drammatico incidente stradale avvenuto a Roma su via del foro italico, lungo al tangenziale est, la notte tra domenica e lunedì. Uno strazio per i genitori, uno strazio per la comunità di Montereale che ricorda Giorgia come una ragazza bellissima, intelligente, piena di vita. “Sono sconvolto e vicino ai familiari di Giorgia”, dichiara il sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi. L'auto su cui viaggiavano le due amiche domenica notte, la C3 di Giorgia, dopo il tremendo impatto prima contro l'altra auto e poi contro un cancello all'angolo della strada, si è ribaltata trasformandosi in un ammasso di lamiere che non ha lasciato scampo alle due amiche ventenni. Le due ragazze, stando alla primissima ricostruzione della dinamica effettuata dalle forze dell'ordine, percorrevano la Tangenziale est in direzione di San Giovanni, quando, per cause in corso di accertamento, la C3 ha sbandato. Forse nel tentativo di riprenderne il controllo, la conducente ha sterzato: l'auto ha superato il marciapiede che divide le due corsie proprio nel momento in cui arrivava l’Alfa Romeo Stelvio del regista Carmine Elia. Il 55enne è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.