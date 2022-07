TERAMO CALCIO / IL TRIBUNALE SBLOCCA LE QUOTE DEI CIACCIA

Teramo Calcio, il Tribunale sblocca le quote dei Ciaccia. E' arrivata la notizia attesa da mesi. Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di sblocco delle quote societarie del Teramo Calcio (pari al 69%) riconducibili al gruppo dei fratelli Ciaccia. Stiamo parlando del pacchetto di maggioranza della società biancorossa, detenuto formalmente dalla Green Sports Italia, e che ora esce fuori dalla procedura di controllo giudiziario. La decisione del Tribunale potrebbe segnare un destino diverso per il club biancorosso sul quale pende il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro l'esclusione dalla Serie C. Il futuro potrebbe significare anche nuovi ingressi in società anche se i fratelli Ciaccia, in più occasioni, hanno manifestato la volontà di proseguire l'esperienza alla guida del Teramo Calcio anche qualora dovesse giocare tra i Dilettanti