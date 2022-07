QUARTIERE GAMMARANA, TUTTO IL DA FARE...IL COMITATO INCONTRA IL COMUNE

Il comitato di quartire della Gammarana, a distanza di un anno, ha incontrato l'amministrazione comunale per fare il punto su quali e quanti siano gli interventi da adottare e le problematiche da affrontare per i residenti. Tra le principali,il senso unico di Via Romualdi, l'arretramento della stazione ferroviaria, i cestini dei rifiuti e i dissuasori di velocità per via Tripoti, le barriere antirumore alla fine di via Gammarana, la sistemazione dell'area esterna e gli interventi di miglioramento sismico della scuola De Jacobis. Eccoli elencati nel dettaglio in una nota diffusa dal presidente del Comitato, l'ingegner Alfonso Marcozzi:

- Il senso unico di Via Romualdi che ha creato diversi disagi agli abitanti della zona verrà rimosso con ripristino del doppio senso, conseguente eliminazione della stortura a doppio senso su via Gammarana in quanto pericolosa ed inopportuna.

- E’ stato approvato il progetto esecutivo di sistemazione dell’area antistante la scuola De Jacobis, con sistemazione del fondo, della recinzione, installazione di nuove strutture per lo sport praticabile sull’area.

- Installazione di cestini per la raccolta di rifiuti lungo Via Tripoti e lungo la pista ciclo pedonale, posizionamento di qualche panchina.

- Maggiore attenzione dello spazio verde in fondo a Via Gammarana, dove recentemente sono stati posizionati nuovi giochi, con l’installazione di un gazebo. Non è più rinviabile, visto che il problema impatta sulla salute dei cittadini, è quindi necessario che l’amministrazione torni nuovamente a sollecitare la Strada dei Parchi affinchè finalmente si decida ad installare le barriere antirumore nel tratto di raccordo autostradale a ridosso di Via Gammarana.

- Non è più rinviabile, visto che non è stata mai messa in campo, la manutenzione ordinaria dei tratti di strade invase dalle sterpaglie, è urgente e necessario che la Team intervenga.

- Per la sicurezza dei cittadini è necessario l’installazione dei dissuasori di velocità lungo Via Tripoti.

- Gli interventi di miglioramento sismico della Scuola de Jacobis dovrebbero iniziare entro fine anno.

- Esiste il problema del volume di traffico generatosi dopo l’apertura del centro commerciale; è necessaria la creazione di percorsi alternativi attraverso l’arretramento della Stazione ferroviaria.

All’incontro tenutosi presso il Parco della Scienza, erano presenti, oltre ai componenti del comitato, il Sindaco Gianguido D’Alberto, il Vice Sindaco Giovanni Cavallari e gli assessori Maurizio Verna, Martina Maranella e Ilaria De Sanctis “Sui diversi temi ci sono state risposte, da parte dell’amministrazione, con soluzioni anche in tempi abbastanza brevi, per altri per ovvie ragioni, dal momento che sono coinvolti altri soggetti attuatori, le risposte non saranno nell’immediato. In ogni caso saremo vigili affinché gli impegni presi da parte del Sindaco e dei singoli assessori al ramo vengano mantenuti”, chiosa nella nota il presidente del comitato di quartiere.