«SETTANTACINQUE MILIONI DI UTILI... MA NON DISCUTONO DEL BENESSERE DEI DIPENDENTI» ECCO COME NASCE LA PROTESTA CONTRO EUROSPIN

"Condizioni di lavoro, inaccettabili, carichi di lavoro eccessivi, utilizzo improprio delle clausole elastiche e flessibili senza che le stesse vengano retribuite, turni di lavoro lunghi senza pause, straordinari e supplementari non retribuiti, dipendenti costretti a pulire i servizi igienici e parcheggi con la stessa divisa con cui manipolano generi alimentari, criticità in materia di salute e sicurezza e stress da lavoro correlato, atteggiamenti vessatori da parte dei responsabili nei confronti delle lavoratrici e lavoratori ecc". Sono tante le rimostranze dei sindacati nei confronti dell'Eurospin. Per questo la Cgil ha annunciato la protesta.