I LETTORI CI SCRIVONO / RINGRAZIO IL COMUNE MA...

Volevo ringraziare il Comune e la Teramo ambiente per l' intervento di pulizia e taglio interstizi della frazione di Valle San Giovanni, però voglio anche dire che manca la riorganizzazione del cimitero, soprattutto per le fosse a terra che mancano e i loculi. Grazie mille per l'attenzione