A VILLA VOMANO, LA TE.AM NON RITIRA L'UMIDO DA TRE GIORNI, I RESIDENTI DENUNCIANO

Buongiorno,

con la presente, ci terremmo a denunciare il pessimo servizio di raccolta della Teramo Ambiente.

Sono tre giorni che non effettuano il ritiro dell'umido a Villa Vomano, esattamente in Via Castellano, 57.

Sono tre giorni che proviamo a contattare il servizio clienti, senza successo.

Sono tre giorni che dobbiamo sorbirci la terrificante puzza emanata dalla spazzatura rimasta sotto il sole cocente, con la speranza che qualcuno venisse a ritirarla.

Nessuna risposta, nessuna considerazione.

Siamo stanchi di vivere in periferia e di non essere considerati dalle autorità competenti. Non è la prima volta che succede e, siamo sicuri, non sarà l'ultima.

Scriviamo a voi per aiutarci a diffondere questa notizia e a smuovere un po' le acque.

Non riteniamo giusto che chi vive in periferia debba essere costretto a tali velleità.

Con la speranza che possiate aiutarci,

vi salutiamo cordialmente.

Dei cittadini più che incazzati.