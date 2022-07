GLI OPERATORI TURISTICI, LE ASBUC ED IL COMUNE DI PIETRACAMELA CHIEDONO A DI NATALE LA RIAPERTURA IMMEDIATA DELLA CABINOVIA

Il Comune di Pietracamela, gli operatori turistici e l'Asbuc di Pietracamela ed Intermesoli evidenziano in una lettera inviata al liquidatore Di Natale e ai soci GST che: "A seguito del rinvio al 13 settembre dell'udienza di merito del Consiglio di Stato, li Comune di Pietracamela, gli Operatori Turistici di Pietracamela, le Asbuc di Pietracamela e di Intermesoli ribadiscono la impellente necessità di trovare una soluzione e chiedono a gran voce al Liquidatore, Gabriele Di Natale, ed ai soci di maggioranza della Gran Sasso Teramano, la immediata riapertura della seggio cabinovia Telemix della Madonnina.

A stagione estiva già ampiamente iniziata non è più tollerabile, alla luce del rinvio deciso dal Consiglio di Stato, che l'impianto, di fondamentale importanza per la dinamica turistica dell'intera montagna teramana debba restare chiuso con danni incalcolabili sulla operatività delle imprese ricettive, della ristorazione, dei servizi e, non da ultimo, arrecando un grave ed irreparabile danno di immagine ad una delle più conosciute stazioni turistiche montane del centro Italia.

Il liquidatore ed i soci maggioritari della Gran Sasso Teramano, Provincia di Teramo e Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, e l'attuale gestore devono mettere in campo azioni immediate e risolutive affinché l'impianto possa essere riaperto con immediatezza. I sottoscrittori del presente comunicato sosterranno qualsiasi iniziativa si vorrà adottare per garantire la riapertura immediata dell'infrastruttura".



Domani, in Provincia si svolgerà l'assemblea dei soci per parlare proprio di questo.