SI SCHIANTA CON LO SCOOTER CONTRO UN'AUTO E MUORE ALLA BONIFICA DEL SALINELLO

Un incidente mortale si è verificato attorno alle 13 lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto, all’altezza di contrada Salino. Secondo le prime informazioni, a perdere la vita è stato un uomo di 42 anni: F.D.P.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo a bordo di uno scooter procedeva in direzione mare ed avrebbe impattato quasi frontalmente contro una vettura che procedeva in senso opposto. L’incidente è avvenuto in prossimità di una semicurva, non molto distante dalla discarica. Il 42enne è praticamente morto sul colpo nonostante i soccorsi degli operatori sanitari del 118.