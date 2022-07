SI ROMPONO I FRENI DELLA BICICLETTA, FINISCE IN RIANIMAZIONE

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 66enne di Giulianova rimasto gravemente ferito ieri mattina in un incidente stradale che gli è capitato in una via di Giulianova, via Pica, che è a senso unico in discesa ma molto ripida e che mette in comunicazione la parte alta con il Lido.

L'uomo, A.D.S. procedeva con la sua bicicletta ed andava lentamente conoscendo bene la pericolosità di quella strada che percorreva spesso ma ad un certo punto, a tradirlo, non è stata la velocità ma l'improvvisa rottura dei freni, che si è verificata a metà percorso, scrive in un articolo Il Messaggero. L'uomo, colto da grande spavento, non è riuscito in nessun modo a fermare la bici cercando di frenare con i piedi o addirittura di gettarsi a terra facendo continuare alla bici il suo percorso e così è finito con la due ruote contro il muretto finale della strada che la delimita deviandola poi verso una curva che immette sulla statale Adriatica.

Il poveretto, scrive ancora Il Messaggero, è finito contro il muro con il volto riportando gravi ferite ed in quelle condizioni è riuscito a chiedere aiuto ed è stato soccorso e successivamente trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. Qui, dopo le prime cure del caso, i medici hanno riscontrato un grave trauma facciale e trauma cranico per cui a quel punto hanno deciso di trasferirlo all'ospedale di Teramo dove si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata.