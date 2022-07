I LETTORI CI SCRIVONO / “ALLA ASL SERVONO PIÙ GLI INFERMIERI O I GIORNALISTI”?



Buongiorno certastampa, vi scrivo con la speranza... che voi possiate avere più notizie di noi vincitori di pubblico concorso

Mi riferisco al fatidico concorso OSS

Ad oggi dopo la pubblicazione di 2 graduatorie finali non si muove foglia. Non siamo stati chiamati, non si procede alle assunzioni e nessuno ci dice niente. E così anche per il concorso degli infermieri. Non si muove nulla. Non se ne sa più niente. Eppure, non è un problema generalizzato, visto che il concorso dell’addetto stampa l’hanno fatto e concluso e mi risulta che la persona che l’ha vinto sia già al lavoro. Noi no. Eppure credo che la Asl abbia più bisogno di infermieri che di giornalisti. O no?

lettera firmata