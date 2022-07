VI REGALIAMO UNA FAVOLA... CONCEDETEVI IL TEMPO DI UN'EMOZIONE

C’è, nell’eterno cercare di capire il mondo di Pinocchio, il senso stesso della nostra vita. Il significato ultimo del nostro essere comunque diversi da una moltitudine che sembra sempre esserci ostile. Pinocchio, è diverso per definizione, essendo di legno, ma diversa anche è la vita che affronta. Non solo per il fatto di essere stato scolpito e non partorito, costruito e non generato, ma per il fatto di dover comunque scoprire quanto il suo sia un destino diverso. Nella splendida “Pinocchio e l’uovo di Pasqua”, che vi proponiamo, l’ottimo Massimo Ridolfi, con una ritmica narrativa che evoca Collodi finanche nei toscanismi, racconta la storia della Pasqua di Pinocchio. Senza uovo, in una classe pur impreziosita da un uovo su ogni banco, e in fondo senza neanche conoscere la Pasqua.

Commuove, l’eterna tenerezza di Mastro Geppetto, costretto a cercare dettagli di normalità per quel suo figlio amatissimo, peregrinando tra negozi e conoscenti alla ricerca di un uovo di cioccolata. Fino a decidere di…

No, non sveleremo il finale.

Vogliamo che vi concediate il lusso dell’ascolto, il tempo del racconto, l’attimo sospeso nel quale, piano piano, vi accorgerete di non aver mai dimenticato una verità assorbita da bambini: farsi raccontare una favola fa bene al cuore…

