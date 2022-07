LA REGIONE TRASFERISCE ALL’UNIVERSITÀ L’EX MENSA E L’EX CASA DELLO STUDENTE

Con legge regionale n. 10 del 16 giugno 2022 la Regione Abruzzo trasferisce in comodato d’uso all’Università degli Studi di Teramo l’ex mensa e l’ex casa dello studente. Si concludono così i punti dell’accordo di programma del 2016 – a seguito del finanziamento ricevuto dall’Università di Teramo nell’ambito del Masterplan Abruzzo – che prevedevano da un lato l’impegno dell’Università di Teramo a cedere in comodato d’uso alla Regione la sede di Viale Crucioli, atto siglato dall’Ateneo nel 2017, e dall’altro l’impegno della Regione Abruzzo a cedere a titolo gratuito gli stabili dell’ex mensa e dell’ex casa dello studente.

«Sono soddisfatto – ha dichiarato il rettore Dino Mastrocola – della conclusione dell’iter che ci permette di completare gli obiettivi del Masterplan che, oltre alla riqualificazione dell’ex Manicomio, prevede il progetto del “Centro Europeo Agri-BioSERV” e la realizzazione, proprio nella sede dell’ex mensa, degli impianti pilota e di laboratori in grado di mettere a servizio del territorio l’attività di ricerca applicata, industriale e di sviluppo sperimentale dedicata ad aziende del settore agroalimentare. Sono previste, tra le diverse attività, l’installazione di una cantina e di un caseificio sperimentali, l’implementazione di tecnologie innovative per la trasformazione e formulazione di alimenti, un laboratorio per la purificazione di composti bioattivi, la realizzazione di dispositivi per il controllo di qualità e sicurezza».