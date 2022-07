DI GIANDOMENICO: «SINDACO LEI MI CONSIDERA ANCORA UN CITTADINO TERAMANO?»

In fondo, dopo 4 anni, si chiede solo una risposta pubblica, visto che il progetto Kyojin è iscritto dal 2021 in una piattaforma Pubblica dove garante è il sindaco della città di Teramo Gianguido D'Alberto. Piattaforma per accedere a sviluppi di finanziamenti Europei. ed il progetto può partecipare a tre bandi.

Ora... 2022 l'amministrazione rilascia dichiarazioni che si svilupperà una fontana, e che per il suo sviluppo e messa in sicurezza tra ipogeo e sotto passo costerà 1.200.000 con indotto pari a zero. Sullo stesso sito interessato dal progetto Kyojin.

A questo punto Sindaco, visto che lei è il garante, una risposta pubblica va data, adesso, se possibilmente, prima delle elezioni 2023 e della campagna politica del prossimo anno, per non far strumentalizzare un progetto apartitico. pensato in trasparenza e senza colori politici spenti. MA con valori culturali più elevati . Se la risposta da parte sua sindaco non arriverà. Prenderò atto che il Sindaco e questa amministrazione non mi ritiene teramano. Non mi ritiene cittadino teramano. Quindi prenderò le mie dovute considerazioni. Una risposta semplice un NO. non ci vuole tanto.

Io da parte mia non ritirerò mai un progetto valido e che ha passato le sue fasi dimostrando che avevo sempre ragione sul suo sviluppo e fattibilità. Sta a lei Sindaco, una Semplice risposta amministrativa. Datemi il NO e chiudiamo questa storia liberando il progetto da IdeaTe . Ripeto Sempre se lei mi ritiene cittadino che lei rappresenta.

Altrimenti capirò che per lei e l'amministrazione non ho più una terra natia.

Carmine Di Giandomenico