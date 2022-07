WEEK END DI GRANDE GIORNALISMO AD “INCONTRI D’AUTORE”

Due grandi giornalisti nel fine settimana saranno ospiti della rassegna letteraria nazionale “Incontri d’Autore”, Giovanni Tizian per anni inviato del settimanale l’Espresso e oggi firma del quotidiano e “Domani” e il due volte direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli sabato 16 e domenica 17 Luglio alle ore 21 in piazza Duomo ad Atri. Tiziandialogherà con il giornalista Antonio D’Amore sabato 16 sul libro “ il silenzio Italia 1992-2022” edito da Laterza e che ripercorre il ricordo drammatico della scia di sangue che ha unito in un filo comune la sua famiglia e quella delle tante altre vittime e traccia un amaro bilancio: sono trascorsi ma quel 1992 che doveva trasformare l’Italia ha lasciato ogni cosa immutata. Domenica invece, sempre alle 21, il giornalista Marino Spada, direttore artistico della rassegna, dialogherà con Ferruccio De Bortoli sui temi di attualità, come l’improvvisa crisi di governo, la grave situazione economica che sta toccando le famiglie italiane, la pandemia e la congiuntura negativa economica a seguito della guerra in Ucraina. La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Atri e della Fondazione Tercas e ha il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzo.