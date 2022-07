RIAPRE LA CABINOVIA DEI PRATI DI TIVO, ACCORDO GST-FINORI

Riaprirà entro massimo due settimane la cabinovia dei Prati di Tivo. A condurre l'impianto per la stagione estiva, comprese le spese e il personale, sarà Marco Finori, almeno fino a novembre. Quando cioè la GST, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato attesa il 13 settembre, potrà rivalutare la vendita degli impianti alla società Fratelli Persia Costruzioni di Tottea di Crognaleto. E' quanto deciso, ieri mattina in Provincia nell'assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano. L'Asbuc di Pietracamela, titolare dei diritti sugli usi civici, ha dato disponibilità ad abbuonare i canoni di luglio, concedendo un'ulteriore proroga della concessione scaduta fino al termine del contratto fissato con il gestore (novembre 2022). Dei 17.500 euro di canone di agosto si occuperà la Provincia, attraverso uno sconto su 30mila euro ancora dovuti a GST. L'impianto sarà rimesso in moto, giusto il tempo di una veloce manutenzione.

L'appuntamento tra GST, soci e gestore Finori per riaprire la Madonnina per la stagione estiva è stato già fissato a lunedì mattina alle 9.