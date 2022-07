DAL PNRR ARRIVANO 2,3 MILIONI PER PISCINA COMUNALE E IMPIANTI DI SAN NICOLÒ

I progetti di riqualificazione della piscina comunale e dell’impianto di via Da Vinci a San Nicolò, presentati a finanziamento sul PNRR per un totale di 2,3 milioni di euro, sono stati ammessi all'interno della Misura 5, investimento “Sport e inclusione sociale”. Il primo è stato ammesso con riserva per integrazione documentale, il secondo invece è stato ammesso senza riserve.

Ora si aprirà la fase concertativa e negoziale per l'attuazione dei progetti, che porterà alla sottoscrizione della convenzione con il Ministero per la definizione dei tempi e delle modalità di realizzazione degliinterventi e della quantificazione finale delle risorse assegnate.

“Accogliamo con soddisfazione il superamento di questa prima fase, con l'ammissione dei progetti di riqualificazione e potenziamento di due sistemi impiantistici strategici - sottolinea il sindaco Gianguido D'Alberto - in un’ottica di centralità dello sport anche per una rigenerazione urbana e per il rilancio delle periferie. Questo risultato èil frutto della continuità della nostra programmazione, che ci consentirà di potenziare e riqualificare, anche nell'interlocuzione con i privati, soprattutto la nostra piscina comunale, presidio di riferimento della cittadella dello sport, e sviluppare, integrandola, la struttura impiantistica di una frazione, quella di San Nicolò, che stiamo valorizzando anche con la realizzazione di nuovi impianti sportivi e di recupero dell'esistente. Apriremo ora immediatamente la seconda fase negoziale con il Ministero, continuando, non solo con il PNRR a scrivere nel presente il futuro della nostra città".