SCIVOLA SUL CORNO GRANDE E SI INFORTUNA LIEVEMENTE, L’AMICO PER SOCCORRERLO SCIVOLA. È GRAVE

Scivola durante un’escursione al Passo del Cannone sul Corno Grande e si fa male. L’amico, per cercare di soccorrerlo, scivola e cade a sua volta, procurandosi ferite molton più gravi del primo, tanto che è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dell'Aquila. Disavventura che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi, quella che ha avuto per protagonisti due escursionisti sessantenni che, complice la bella giornata di sole, avevano deciso di salire sul Gigante che dorme. Purtroppo, all’improvviso uno dei due è caduto, avviando una sequenza di eventi che li ha portati entrambi, soccorsi con l’elicottero, all’ospedale dell’Aquila. Il primo ad essere soccorso è stato il secondo infortunato, che ha ferite più gravi per un brutto politrauma.