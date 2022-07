CICLISTA SOCCORSO A CAMPO FELICE A SEGUITO DI UNA CADUTA IN MONTAGNA

L’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, nel momento della richiesta di intervento sul Corno Grande era impegnato nel recupero di un ciclista di 42 anni di Rieti, ferito a seguito di una caduta mentre effettuava in sella alle due ruote il downhill, a Campo Felice.

Subito l’elisoccorso, con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino, è giunto sul Corno Grande per effettuare i due interventi. È stato recuperato prima l’uomo di 60 anni, il secondo escursionista scivolato in prossimità di Passo del Cannone, che ha riportato molti traumi, è stato trasportato all’ospedale di L’Aquila ed è in gravi condizioni.

Subito dopo l’elisoccorso con i tecnici del Soccorso Alpino ha effettuato il secondo recupero lungo la via Normale, l’uomo di 65 anni caduto dopo la Conca degli Invalidi. Anche in questo caso, l’escursionista è stato trasportato all’ospedale di L’Aquila, ma non ha riportato ferite gravi.