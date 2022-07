A FUOCO PARTE DELLA RISERVA DEI CALANCHI DI ATRI PER COLPA DI UN PIROMANE

Dopo ore e ore di duro lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il bosco sotto al centro visite di Atri. Sul posto autobotti e carabinieri giunti in tardissima serata quando, forse per l'opera di un piromane sono andati a fuochi ettari ed ettari di sottobosco nell'area dei calanchi di Atri. Il fumo ha presto raggiunto anche il centro città mandando in preoccupazione i residenti. Salvo il centro visite dalle fiamme che ha presto avvolto gran parte della zona. Mentre scriviamo sono da poco passate le due ed il rogo è ancora in corso anche se sotto controllo.

incalcolabili al momento i danni procurati alla riserva dei calanchi. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giulianova ed Atri.