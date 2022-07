ERANO AI DOMICILIARI, MA USCIVANO A PASSEGGIO…DUE TERAMANI DENUNCIATI PER EVASIONE

Nella notte, i Carabinieri di Teramo hanno svolto controlli dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alle misure di prevenzione. Due di questi all’atto del controllo non sono stati trovati all’interno delle proprie abitazioni teramane dove il Tribunale di sorveglianza aveva disposto che scontassero il periodo di detenzione domiciliare. Rintracciati entrambi, alla richiesta dei Carabinieri, non sono stati in grado di giustificare l’allontanamento dal domicilio ove stavano scontando la pena e per tale motivo sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di evasione.