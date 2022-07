IL BILANCIO DEL ROGO DOLOSO DEI CALANCHI: DISTRUTTI 10 ETTARI DI VEGETAZIONE ED UCCISI ANIMALI SELVATICI NELLA RISERVA

L'incendio nella Riserva dei Calanchi, è quasi certamente di origine dolosa. Distrutti 10 ettari di vegetazione. Molti animali selvatici: caprioli, istrici, tassi, volpi, scoiattoli sono sati trovati morti carbonizzati. Le fiamme sono partire in via Colle della Giustizia la scorsa notte verso le 23 di sabato, a pochi metri da una strada e sono divampate verso Fosso Brecciara. È un gravissimo danno per la flora e la fauna della riserva quello arrecato con l'incendio, oltre dieci ettari sono stati divorati dalle fiamme ci sono pochi dubbi sull'origine dolosa dei roghi dal momento che sia questo che i due precedenti, intorno ai calanchi, sono partiti sempre vicino alla strada percorribile in auto. L'incendio è stato domato solo ieri pomeriggio verso le 15, dopo 16 ore di lavoro ininterrotto da parte di una ventina di vigili del fuoco di Teramo.