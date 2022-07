I LETTORI CI SCRIVONO/ IN VIA SAVINI I CAMION CONTROMANO E' DIVENTATA UNA PRASSI, "VERNA DIMETTITI"

Un lettore ci scrive: "Teramo Via Savini.Sabato ore 14 due camion sfrecciano in contromano. Come si può permettere questo? Dove sono I controlli? Cosa ne pensa l'assessORRORE alla viabilità ? Le tue dimissioni caro Verna sarebbero accettate con gioia".

Purtroppo è una prassi, non solo di sabato. Ci sono camion che escono in contromano anche in altri giorni: che entrano per scaricare elettrodomestici in un negozio che si trova sulla via ed esce come nulla fosse.