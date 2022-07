I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA TE.AM SOTTO AD UN HOTEL CITTADINO

Passeggiare e correre di buon mattino al parco fluviale è bello ed è salutare. Soprattutto se lo si fa nelle prime ore del mattino quando non siamo ancora avvolti dal caldo africano di questi giorni. Ma passeggiare e correre imbattendosi con una raccolta differenziata inopportuna, con rifiuti abbandonati e mischiati ( e poi con questo caldo assaltati da mosche e zanzare) non è il massimo. Anzi. Un lettore ci invia le foto e denuncia questo stato di abbandono dei rifiuti e si chiede: "è colpa dell'hotel che non differenzia bene e non mette ordine alle cose o della Teramo Ambiente che non ritira giornalmente i rifiuti, sacchi neri compresi?".

Nell'attesa di una risposta e soprattutto di una veloce soluzione a quello che è uno scempio maleodorante e brutto a guardarsi, auguriamo ai vertici della Te.Am e al Comune di Teramo (assessore all'ambiente Martina Maranella) una buona giornata di lavoro ricordando che al parco fluviale ci sono eventi e tanta gente che lo frequenta, soprattutto con questo caldo.