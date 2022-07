CAMPOVALANO, LA SUA SAGRA E QUEL TARTUFO CHE PROFUMA DI...SOLIDARIETA'

Sapete che profumo ha la solidarietà? Ha il profumo del tartufo della sagra di Campolavano che ieri, domenica 17 luglio, ha fatto scendere il sipario dopo l'ennesima edizione di successo. Quel tartufo oggi delizierà un'altra tavola, quella attorno alla quale si siedono, ogni giorno, oltre cento teramani indigenti: la mensa della Multa Paucis di Teramo. Lontana dai riflettori, dai selfie e dagli scatti glamour di chi ha scelto la famosa sagra per una serata all'insegna del divertimento e del gusto, oggi la Sagra di Campovalano arricchirà in modo speciale la cena per 130 teramani. E lo farà senza alcun clamore, nel silenzio che la solidarietà merita e impone. Noi lo abbiamo saputo, chiacchierando con alcuni volontari. Ed è stato emozionante vedere loro emozionati da questo dono speciale. Sarà una cena "stellata" quella di stasera, alla Multa Paucis: primi, secondi, contorni...tutti rigorosamente a base di tartufo. Un gesto semplice, un gesto grande. Che profuma di buono e di bello, bello come la solidarietà.