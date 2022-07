COVID, CONTINUANO A SALIRE I RICOVERI: 50 IN UNA SETTIMANA IN ABRUZZO

In sette giorni l'aumento dei contagi da Covid è pari al 25% e la media abruzzese cresce al ritmo di 50 ricoveri in più ogni settimana. Il dato preoccupa soprattutto dal punto di vista della pressione sulle strutture ospedaliere: sale infatti al 20% il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica, è dallo scorso 18 maggio, quando i numeri erano però in rapida discesa, che il dato non era così elevato. Resta sotto la soglia di allarme il tasso di occupazione per la terapia intensiva, pari al 3%.

L'ondata estiva di Covid continua a colpire l'Abruzzo, che registra numeri ancora elevati mentre rallenta la crescita dei contagi su base settimanale. Nonostante il calo dei positivi in termini assoluti, in questa fase della pandemia l'attenzione è concentrata in particolare sui ricoveri, che al contrario continuano a crescere in modo importante