LA NARRAMONDO SI AGGIUDICA IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO AL MARINA RESORT

L’Ente Porto Giulianova ha avviato all’inizio del mese di Luglio la nuova attività di Marina Resort all’interno del Porto Turistico di Giulianova, classificata quale struttura ricettiva all’aria aperta, una sorta di Campeggio sull’Acqua, dove i diportisti arrivano con le proprie imbarcazioni e sostano per uno o più giorni. Successivamente, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica nelle proprie strutture, ha affidato, a seguito dell’espletamento di un’evidenza pubblica conclusasi lo scorso 18 luglio, i servizi di pernottamento per i turisti che vorranno dormire all’interno del porto turistico.

La titolarità della struttura ricettiva all’aria aperto resterà sempre in capo all’Ente, titolare della Concessione Demaniale, mentre sarà la Ditta Narramondo, aggiudicataria dell’affidamento, a garantire il servizio di pernottamento con tre imbarcazioni che verranno ormeggiate all’interno del Marina Resort.

“Dopo un lungo iter, durato più di un anno, che è seguito all’emanazione nel mese di gennaio 2021 della L.R. n.1/2021, istitutiva della norma sui Marina Resort per la Regione Abruzzo, L’Ente Porto, grazie all’interazione con gli Uffici della Regione Abruzzo e del Comune di Giulianova, raggiunge un importante obiettivo per la crescita turistica del porto”.

In questi giorni verranno compiuti tutti gli adempimenti amministrativi, tra cui la comunicazione prevista dall’art.45 bis del Codice della Navigazione, propedeutici per l’avvio dell’attività operativa entro la fine del mese di luglio.