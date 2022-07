BIBLIOTECA IN VILLA COMUNALE, LIBRI PRESI IN PRESTITO...MA NESSUNO LI RIPORTA

Giovedì pomeriggio, dalle 18, al parco fluviale, tra le diverse iniziative promosse per promuovere la cultura della lettura, ci sarà anche la “Biblioteca in Valigia” La Biblioteca Delfico metterà a disposizione una selezione di 30 libri che i bambini potranno prendere in prestito. E di prestito si tratta per i libri che sono stati messi (e rimessi, sia dal Comune sia dalla Delfico stessa), mesi fa, nella biblioteca posizionata all'interno della villa comunale, a ridosso del nuovo parco giochi.

Ve lo ricordate come funziona il servizio?

No, perchè, pare che il concetto di prestito si sia trasformato da straordinario esercizio civico a tristissimo “furto”. Eh, si, perchè se un genitore fa prendere “in prestito” un libro al figlio e non lo riporta più, per mesi, non si configura più il prestito. Diventa così un esercizio incivile che impedisce, ad altri bambini, di aver accesso a quella biblioteca. Andate in villa comunale, avvicinatevi a quella biblioteca e troverete praticamente vuote le mensole più basse, ossia quelle dedicate ai libri per i più piccoli. Triste vero? Tristissimo. Intanto, magari, invitiamo l'attivissimo assessore Valdo Di Bonaventura a stampare un manifesto del servizio, non solo più grande ma anche più in bella vista su una delle vetrine della biblioteca. Perchè...repetita iuvant.

N.B. E' vero, l'hanno chiamata BibliotecaLibera. Ma non era per incoraggiare il reato di cui sopra.

Cari genitori, riportate i libri presi in prestito. Ve lo chiedono gli altri figli degli altri genitori della vostra stessa città.